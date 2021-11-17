РИАМО - 17 ноя. Около 200 объектов в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального обслуживания будут строить в Подмосковье в 2022 году, в эксплуатацию планируют ввести в следующем году четверть из них, заявила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

В среду в Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту бюджета Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Как уточняется в презентации, на строительство соцобъектов будут направлены более 40 млрд рублей.«У нас очень амбициозные планы. 188 объектов в следующем году будут находиться в стройке. При этом 50 объектов предлагается ввести в эксплуатацию», - сказала Масленкина.

Она отметила, что в первую очередь это объекты образования, спортивной сферы, здравоохранения, социального обслуживания, а также объекты культуры и административные здания.