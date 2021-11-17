РИАМО - 17 ноя. В следующем году размер патента для трудовых мигрантов из других стран планируют увеличить в Подмосковье до 5,9 тыс. рублей, сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

В Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту бюджета Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

«Патент иностранных граждан на следующий год - мы предлагаем повысить данную выплату <...> до 5,9 тыс. рублей», - сказала Масленкина.

Она отметила, что это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 1,5 млрд рублей.

«При этом позволит выровнять текущую ситуацию при взаимодействии с иностранными гражданами в центральном регионе», - уточнила Масленкина.

По ее словам, вместе с тем в Московской области предлагается сохранить налоговые каникулы по единому сельскохозяйственному налогу, патентной системе налогообложения и упрощенной системе налогообложения.

В 2021 году размер платежа за трудовой патент для иностранных граждан в Подмосковье составляет 5092 рубля.

Ранее депутаты Московской областной думы приняли к рассмотрению проект нового трехлетнего бюджета региона. Приоритетами бюджетной политики остаются исполнение всех социальных обязательств и поддержка экономики.

Доходы областного бюджета в 2022 году запланированы в объеме 763,1 млрд рублей, расходы - 807,4 млрд рублей. Расходы сформированы в рамках 19 областных госпрограмм и ориентированы на достижение целей национальных проектов. Ожидается, что региональный парламент примет бюджет на заседании 9 декабря.