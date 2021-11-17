РИАМО - 17 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изначально думали, что пандемия продлится 6-12 месяцев, но до сих пор не видно «конца и края». Об этом сообщает Nation News.

Он отметил, что за полгода пандемия не кончилась это говорит о том, что в Кремле ошиблись с расчетами.

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», — отметил официальный представитель Кремля.

Также он добавил, что продление Роспотребнадзором действия правил профилактики коронавирусной инфекции в стране до 2024 года является техническим решением. Данные нормы можно отменить, когда пандемия закончится. Об этом сообщает ТАСС.

В среду в России вновь был обновлен антирекорд по числу смертей Covid-пациентов за сутки, скончались 1247 человек с подтвержденным коронавирусом.

В России с 1 февраля 2022 года хотят ввести вход в торговые центры по QR-кодам. Также нельзя будет летать на самолете и путешествовать поездов без этих кодов.

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