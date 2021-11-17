РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 ноя. Завершены работы в зоне ответственности филиала «Восточные электрические сети» по подготовке электросетевого комплекса городского округа Щелково к прохождению осенне-зимнего периода, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

«Россети Московский регион» подтвердили готовность работы с максимально возможным коэффициентом – 1. Все этапы ремонтной программы выполнялись с опережением графика. Темпы не снижались в периоды действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

«Своевременное выполнение мероприятий ремонтной программы позволило подойти к ОЗП 2021-2022 годов с максимальным коэффициентом готовности. Энергетики компании в полном объеме выполнили все подготовительные мероприятия для обеспечения надежного энергоснабжения Москвы и Подмосковья в предстоящий отопительный сезон», – сказал первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.

Так, в распределительных сетях заменены более 33 км провода воздушных линий 6-10 кВ и 69 опор линий электропередачи (ЛЭП), а также отремонтирована 41 трансформаторная подстанция. В рамках выполнения ремонтной программы от древесно-кустарниковой растительности расчищено 35,6 га просек вдоль ЛЭП.

На 100% сформирован запас оборудования. В резерве энергетиков 1 передвижной источник электропитания мощностью 0,30 МВт. Для ликвидации нештатных ситуаций обеспечена готовность 28 человек и 3 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения.

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