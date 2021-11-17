РИАМО - 17 ноя. Количество мигрантов на стройках программы реновации в столице следует уменьшить. Нужно привлекать больше россиян из ближайших регионов, сообщает РИА Новости.

Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Другого качества люди (нужны - ред.), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — сказал Собянин.

Столичный градоначальник также велел наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

«Знаю, вам площадка нужна, мы подберем вам площадку, давайте заводы строить», — добавил мэр.

Генеральный директор фирмы-подрядчика «Крост» Алексей Добашин во время разговора с градоначальником подчеркнул, что за последний год количество зарубежных строителей на объектах компании снизилось на 15%.

Ранее вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев говорил о том, что Москва вынуждена разработать план полного отказа от мигрантов на стройках.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей.