РИАМО - 17 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столце улучшилась, за последние 3 дня загрузка коронавирусных больниц снизилась на 1 тыс. коек, сообщает РИА Новости.

«Ситуация с ковидом улучшается, за последние три дня разгрузили тысячу коек больничных», - сказал Собянин.

За минувшие сутки столичные врачи вылечили от коронавируса еще 7477 пациентов. В общей сложности болезнь в городе победили 1 702 667 человек.

Еще за минувшие сутки в столичные больницы были отправлены 940 горожан с подтвержденным коронавирусом, на ИВЛ находятся 732 человека.

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