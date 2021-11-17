РИАМО - 17 ноя. В рамках программы реновации жилищного фонда в столичном районе Басманный расселят 26 домов. Квартиры в новостройках предоставят 3,5 тыс. жителей Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«В Басманном районе реновации подлежит достаточно большой объем жилого фонда. Предстоит расселить 26 домов и предоставить новые квартиры 3,5 тыс. жителей. Сделать это будет непросто, так как в историческом центре практически нет свободных площадок для возведения новых домов. Тем не менее, мы нашли возможности для нового строительства», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что первые жильцы въедут в стартовый дом, построенный по реновации на Бауманской улице, в январе 2022 года.

Всего для строительства новостроек по программе реновации в Басманном районе было подобрано 5 стартовых площадок общей мощностью 38,1 тыс. кв. м жилья.

Дом на Бауманской улице, 47 был введен в эксплуатацию 27 октября 2021 года. По остальным 4 стартовым площадкам ведется строительство, проектирование либо разработка градостроительной документации.

Стартовый многоэтажный жилой дом был построен по индивидуальному проекту и состоит из 5 секций высотой от 6 до 10 этажей. Новостройка оформлена в черно-белой гамме, а окна одного из фасадов выполнены в оригинальном арочном варианте. Дом включает в себя 274 квартиры, общая площадь жилья составляет 15,1 тыс. кв. м.

К новостройке прилагается подземный паркинг на 155 машино-мест, жители могут спуститься в него на лифтах со своего этажа. Двор дома также был благоустроен.

В январе 2022 года в новостройку начнут переселять жителей 3 домов на Госпитальном Валу: д. 3 (1960 года постройки), д. 3, корп. 1 (1964 года постройки) и д.5 , корп. 10 (1933 года постройки).

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