РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Президент Crocus Group Араз Агаларов и первый вице-президент компании Эмин Агаларов поделятся опытом ведения бизнеса на первом всероссийском образовательном бизнес-форуме «Репутация», который пройдет в подмосковном Красногорске 10 декабря, сообщили в пресс-службе Crocus Group.

Десятого декабря в концертном зале Crocus City Hall состоится первый всероссийский образовательный бизнес-форум «Репутация». Цель мероприятия – формирование новой бизнес-среды и уникального нетворкинга в России. Впервые подобное мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Форум «Репутация» даст возможность каждому соприкоснуться с крупными бизнес-игроками и перенять бесценный лидерский опыт.

В форуме примут участие выдающиеся эксперты из сферы бизнеса, науки, образования и культуры. Среди спикеров президент компании Crocus Group Араз Агаларов, первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, экономист, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, певец, продюсер, заслуженный артист РФ Валерий Меладзе, генеральный директор «Forbes Россия» Эльмар Муртазаев и многие другие.

Спикеры проведут серию панельных дискуссий на темы: «Технологии будущего», «Цифровизация общества», «Тенденции инвестиций», «Экономика строительства», «Перспективы торговли», «Космос», «Ценности индустрии люкса», «Творческие индустрии», «Стратегии на миллиард».

В основе делового форума «Репутация» лежит идея создания образовательной платформы при поддержке компаний Crocus Group, Skoltech, Independent Media, Forbes, Русская Медиагруппа, MAER GROUP, ANNARUSSKA Group. Площадка призвана стать связующим звеном между крупными игроками рынка и начинающими бизнесменами, которые в будущем станут основой экономического роста России.

Форум предоставляет 1 тыс. бесплатных билетов для студентов вузов-партнеров мероприятия.

Стоимость билетов от 5 тыс. до 300 тыс. рублей в зависимости от степени вовлеченности участников в процессы форума - от нетворкинг-сессии до билетов с возможностью прямого общения со спикерами, владельцами и СЕО мировых ведущих компаний и медийными персонами.

Начало форума в 10:00. Адрес: Красногорск, улица Международная, дом 20, Crocus City Hall.