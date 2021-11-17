РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Подольская школьница Елена Зайцева стала суперфиналистом Всероссийского конкурса «Большая перемена» и получила 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Международном детском центре «Артек» в Крыму прошел финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 8-10 классов. Второй сезон конкурса для школьников стартовал 26 марта и проводился по 12 тематическим направлениям. Сначала участникам предстояло пройти 3 конкурсных этапа: «Знакомство», «Командное состязание» и «Большая игра». По итогам в финал вышли порядка 1,5 тыс. талантливых школьников со всей России.

В течение 4 дней — с 9 по 13 ноября — финалисты представляли жюри авторские разработки в самых разных сферах. Честь Подольска отстаивала ученица 8-го класса школы №33 Елена Зайцева. В ходе конкурса она представила проект «Чат-бот в помощь», направленный на развитие персонализированной модели образования в России за счет информационных технологий. На завершающем этапе она активно участвовала в решении кейсовых заданий.

Набрав максимальное количество баллов на всех этапах Зайцева стала суперфиналистом конкурса и обладателем премии в размере 200 тыс. рублей. Денежные средства школьница сможет направить на образование и саморазвитие.