РИАМО (РИАМО) - 17 ноя. В Люберцах 3 декабря пройдут публичные слушания по проекту бюджета муниципалитета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, сообщает администрация городского округа.

«Принято решение в период действия режима повышенной готовности в Московской области провести публичные слушания по проекту «О бюджете городского округа Люберцы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в режиме трансляции на официальном сайте администрации Люберцы.рф 3 декабря 2021 года в 11:00», - сказал председатель совета депутатов Люберец Сергей Антонов.

Он добавил, что в случае отмены режима повышенной готовности провести слушания состоятся в администрации муниципалитета (кабинет 230).

Жители округа по проекту бюджета могут направить обращения, предложения и замечания до 28 ноября на электронную почту: gordum@bk.ru. По этому же адресу порекомендовали направить данные желающим принять участие в публичных слушаниях.

По словам Антонова, депутаты создадут комиссию по организации публичных слушаний.

Презентацию «Бюджет для граждан» по проекту решения «О бюджете городского округа Люберцы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» опубликовали на сайте Люберцы.рф.