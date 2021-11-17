РИАМО - 17 ноя. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в нежилом здании в Серпухове на Северном шоссе, 1, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным открытых источников, по этому адресу находится Механический завод. Там также находятся производственные предприятия, изготовление сувениров, гостиница, сауна.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС ночью в среду. На момент прибытия первого пожарного отряда наблюдалось задымление внутри здания.

В 02:31 площадь пожара составила 2856 кв. м. В 05:50 площадь пожара увеличилась до 2900 кв. м. В 06:50 пожар был локализован.

На данный момент удалось потушить открытое горение.