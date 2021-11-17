РИАМО - 17 ноя. Тестя футболиста Александра Кокорина Руслана Валитова заподозрили в нападении на главу крупной IT-компании Льва Матвеева в коттеджном поселке «Никологорское» в Подмосковье, сообщает Mash.

В Сети выложили видеозапись с моментом нападения, на котором мужчина бьет бизнесмена в Mercedes у забора загородного участка.

На автомобиле осталась вмятина, было повреждено зеркало. Пострадавший считает, что нападавший употребил наркотики. Матвеев обратился в полицию, идет проверка.

При этом местные жители рассказывали, что Валитов известен своим буйным поведением и недавно нападал на рабочих с арматурой в руках.

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