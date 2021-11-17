РИАМО - 17 ноя. В МФЦ Московской области стартовала выдача бумажных сертификатов переболевшего и вакцинированного от коронавируса. Документ можно получить в 127 МФЦ и 218 ТОСПах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.

Бумажный сертификат понадобится тем, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или не может распечатать сертификат из личного кабинета.

«Сертификаты с QR-кодом для вакцинированных и переболевших Сovid-19 формируются в автоматическом режиме. Процесс получения документа для заявителей простой и понятный. Услуга по выдаче бумажного сертификата в МФЦ в первую очередь актуальна для тех, кто не имеет регистрации на портале госуслуг, либо тех, кто не может самостоятельно распечатать документ. Сертификат с QR-кодом в офисах МФЦ выдается в день обращения», – сказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Для получения услуги необходимо прийти в офис многофункционального центра. При себе следует иметь паспорт, при наличии – полис ОМС и СНИЛС. В случае, если нужен экземпляр сертификата на английском языке, – загранпаспорт.

Заранее записываться на прием в МФЦ не нужно. Обратиться за услугой могут граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства.

Печать сертификата производится в окнах приема и выдачи документов (в этом случае сотрудник МФЦ заполняет заявление в системе), а также в смарт-центрах – цифровых МФЦ. Здесь посетитель может распечатать документ самостоятельно из личного кабинета портала госуслуг, следуя подсказкам консультантов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>