РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. В среду на заседании совета депутатов Люберец приняли проект «О бюджете городского округа Люберцы на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На следующий год прогнозируется размер доходов бюджета в сумме 12,7 млрд рублей, из них 46% – собственные налоговые и неналоговые – 5,8 млрд рублей. Остальные 54% – это межбюджетные трансферты в размере 6,8 млрд рублей.

«Дефицит бюджета составляет 778 млн рублей – 13,3% к общей сумме доходов», - сказала замглавы городского округа Люберцы Нина Забабуркина.

Системы собственных доходов изменения не коснулись. По прогнозу, общая сумма расходов в следующем году составит 13,4 млрд рублей – почти на 500 млн рублей больше, чем в текущем году.

«Расходы бюджета традиционно сгруппированы по 17 муниципальным типовым программам. На долю программных расходов приходится 97% всех расходов бюджета, 3% – это непрограммные расходы», - добавила Забабуркина.

В рамках проектирования бюджета сохранили финансирование бюджетных учреждений, объем зарплаты подведомственных сотрудников и текущее содержание объектов муниципальной собственности.

Также предусмотрен бюджет на комплексное благоустройство дворов, завершение третьего этапа работ в парке «Малаховское озеро», благоустройство общественных территорий, Кореневского карьера, Центрального парка, парка Сказок и установку 8 губернаторских площадок. Заложены средства и на реконструкцию трех водозаборных узлов.

По словам Забабуркиной, в 2022 году планируется начать реконструкцию стадиона «Торпедо», строительство 4 детских садов. Кроме того, капитальный ремонт проведут в гимназии №1, школе №6 и детсаду №12.