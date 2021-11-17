РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 ноя. Управляющую компанию ООО «Мкр Дружба - Растуново» оштрафовали на 250 тыс. рублей за многочисленные нарушения в содержании многоквартирного малоэтажного дома в микрорайоне Белые Столбы подмосковного Домодедова, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Проверка трехэтажного дома по адресу: ул. Мечты, д. 4, корп. 1 выявила дефекты на козырьках подъездов; отслоения покрытия кровли; повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен и неисправность светильников в местах общего пользования; облупившуюся краску и элементы коррозии на трубе газопровода.

Самым серьезным стало нарушение, зафиксированное в ходе анализа графиков и актов проверок дымоходов и вентиляционных каналов здания. Как оказалось, мониторинг их состояния проходил не в полном объеме. Этот пункт стал отягчающим обстоятельством при составлении протокола об административном правонарушении в адрес ООО «Мкр Дружба - Растуново».

Компания получила предписание устранить все нарушения и была наказана финансово по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

«Хочу напомнить, что все жители Подмосковья имеют право на безопасные и комфортные условия проживания. И обеспечить им такие условия обязаны управляющие компании, подписавшие договор на управление домом. Сотрудники УК сильно заблуждаются, если думают, что ресурс недавно построенного дома безграничен и за домом можно не ухаживать. Недосмотры в содержании общего имущества чреваты не только материальными потерями. Дело может кончиться лишением лицензии на данный вид деятельности», - сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.