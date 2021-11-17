РИАМО - 17 ноя. В столице введен уведомительный порядок для получения разрешения на земляные работы для застройщиков и подрядчиков. Благодаря этому снизилось время оформления необходимых документов, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Мы ввели уведомительный порядок получения разрешения на земляные работы. Сегодня все, что связано с бюджетом и реновацией, — (на это – ред.) не надо получать ордер, известное такое понятие в ОАТИ (объединение административно-технических инспекций столицы – ред.). Мы сделали так, что застройщик, подрядчик уведомляет ОАТИ, что они приступили к земляным работам, с приложением документов», - сказал Левкин.

Он добавил, что у ОАТИ остается контроль за ситуацией, так, в случае выявления нарушений оно вправе прекратить работы. В общей сложности значительно удалось снизить время на оформление. Теперь застройщику достаточно разместить документы на специальном портале, и он может начинать работы.

«То же самое мы сейчас делаем для ресурсоснабжающих организаций, так как они выполняют технологическое присоединение по всем сетям. <...> Они тоже копают и сталкиваются с тем же. У нас в правительстве была такая дискуссия, но в скором времени они тоже получат такой статус. Это очень важное изменение для всех, кто работает на стройке», - рассказал Левкин.

Он добавил, что были сложности с архитектурно-градостроительными решениями (АГР), так как они представляют собой комплексный проект. По словам Левкина, нередки случаи, когда их забраковывают на финальной стадии. Власти намерены упростить эту процедуру, сократив комплект необходимых документов и требований. Также планируется, что застройщик сможет получать дополнительные консультации.