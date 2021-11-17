РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 ноя. 18 ноября в подмосковном Щелкове временно отключат свет по 2 адресам в связи с техническими работами на энергообъектах, обслуживаемых компанией АО «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для безопасного выполнения работ отключение электричества планируется на объектах: ул. Рудакова, 1А, Чкаловская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; ул. Рудакова, котельная.

Отключение электроэнергии пройдет с 09:00 до 16:00. На энергообъектах будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.