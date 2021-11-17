РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 ноя. Полицейские в Королеве задержали подозреваемых в серии краж велосипедов, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В полицию обратился житель Королева и сообщил, что из одного из подъездов дома на улице Коминтерна был украден его велосипед. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали жителей Зеленограда 27 и 34 лет.

Установлена причастность злоумышленников к совершению аналогичного преступления на территории Королева. Общая сумма ущерба составила 35 тыс. рублей. Один из похищенных велосипедов изъят и возвращен владельцу.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.