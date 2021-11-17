РИАМО - 17 ноя. Теперь все необходимые справки из центра занятости населения Московской области доступны в электронном формате, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Не нужно никуда ходить, достаточно оставить заявку на региональном портале госуслуг, необходимая справка будет в личном кабинете», – сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что ежегодно справки получают более 200 тыс. граждан, обращающихся в центры занятости.

«Если жителю необходим документ в печатном виде, то его можно получить в любом офисе МФЦ», – отметила Каклюгина.