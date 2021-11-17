РИАМО - 17 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 691 случай заражения коронавирусом, наибольшее число случаев выявили в Одинцовском округе (158), Королеве (114), Люберцах (112), Воскресенске (93), Пушкине (84), Балашихе (82) и Мытищах (78), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

67 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Коломне, 56 – в Истре, 55 – в Солнечногорске, 53 – в Чехове, 48 – в Красногорске, 47 – в Сергиево-Посадском округе, 46 – в Раменском округе, по 44 – в Щелкове и Электростали, 42 – в Химках, 41 – в Орехово-Зуевском округе, 37 – в Подольске, 34 – в Ленинском округе.

27 случаев Covid-19 выявили в Павловском Посаде, по 24 – в Богородском округе и Домодедове, по 23 – в Наро-Фоминском округе, Ивантеевке и Дзержинском, 21 – в Клину, 17 – в Луховицах, по 15 – в Зарайске и Егорьевске, 14 – в Шатуре, 13 – в Лобне, 12 – в Долгопрудном, по 11 – в Серпухове, Ступине, Кашире и Черноголовке, 9 – в Дмитровском округе.

По 7 случаев инфицирования выявили в Рузском округе и Жуковском, 5 – в Озерах, по 4 – в Реутове и Краснознаменске, по 3 – в Талдомском округе, Электрогорске, Власихе, Лыткарине и Красноармейске, по 2 – в Можайском округе, Бронницах, Лосино-Петровском и Фрязине, по 1 – в Волоколамском округе и Пущине.

Ни одного случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в Дубне, Звездном городке, Котельниках, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале, Серебряных Прудах и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 565 432 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 9 688 человек. Выздоровели и выписались 495 917 человек.

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