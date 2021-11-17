РИАМО - 17 ноя. Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал девушку, пострадавшую в крупном ДТП на МКАД, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Дорожная авария с участием нескольких автомобилей произошла в среду на съезде с Ленинградского шоссе на внешнюю сторону МКАД. В ДТП перевернулось маршрутное такси.

В результате происшествия пострадали несколько человек. Для эвакуации и доставки тяжело пострадавшей девушки в больницу прилетел спасательный вертолет, остальных пострадавших с менее серьезными травмами отвезли в медицинские учреждения на автомобиле скорой помощи.

В полете состояние пострадавшей поддерживала и контролировала авиамедицинская бригада столичного центра медицины катастроф.