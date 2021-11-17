РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Прокуратура Подольска предупредила горожан о мошенниках, которые похищают денежные средства дистанционно, сообщается на сайте администрации округа.

В настоящее время широкое распространение получили преступления, совершенные дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Мошенники выдают себя за банковских работников, специалистов служб социальной защиты, вводя в заблуждение граждан, выясняют у них персональные данные, информацию о банковской карте, счете, которую в последующем используют в корыстных целях.

Распространение получила схема, при которой по телефону собеседник представляется сотрудником банка, говорит о том, что сработала система безопасности, и в данный момент по карте клиента проводится или проведена подозрительная операция. Чтобы ее остановить, необходимо назвать, к примеру, кодовое слово или ПИН-код карты. В дальнейшем мошенники, применяя психологические манипуляции, давят на людей, стимулируют их к совершению определенных действий со счетом или карточкой, которые необходимы для похищения денежных средств.

Не исключены случаи, когда гражданам на телефон присылают СМС-сообщения подобного содержания либо сообщение со ссылкой на интернет-ресурс, переход по которой позволяет мошенникам считывать персональные данные пользователя мобильного устройства и в последующем также использовать в личных целях.

Нельзя оставить без внимания получившие наибольшую популярность среди населения покупки в различных интернет-магазинах и на сайтах объявлений, в частности о приобретении брендовой одежды по заниженным ценам. При этом нередко продавец просит перечислить аванс за товар либо его полную стоимость с карты на карту. После перевода мошенник исчезает.