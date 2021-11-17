РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 ноя. Более 350 подъездов отремонтировали в Королеве с начала года, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Королеве большое внимание уделяется программе «Мой подъезд», которая реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора.

С 2014 года в наукограде обновлено уже более 3 тыс. подъездов, всего в городе их 4 044. В этом году в план ремонта вошел еще 421 подъезд, на сегодняшний день в 357 работы уже завершены.

Все ремонтные работы согласовываются с жителями, которые сами выбирают цвет краски для стен, оформление входной группы, дизайн светильников, строительные материалы и дизайнерские решения. Несколько подъездов в домах Королева становились победителями конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».

Помимо новых, плотно прилегающих дверей, вместо пружин устанавливаются доводчики. Также меняются окна, почтовые ящики, перила, напольное покрытие и системы освещения. Устанавливаются информационные стенды и щиты. А в некоторых подъездах по просьбе жителей стены не просто красят, а рисуют на них пейзажи или героев сказок и детских мультфильмов. Сами жители дома украшают лестничные клетки цветами, фотографиями или различными декоративными элементами.