РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 ноя. В поселке Монино в подмосковном Щелкове появилась мемориальная доска трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Торжественное открытие прошло по адресу: Монино, улица Генерала Белякова, дом 1. Именно в этом доме Иван Никитович жил с 1946 по 1949 год во время учебы в Военно-воздушной академии.



Иван Никитович — легендарный летчик-ас времен Великой Отечественной войны. Один из трех трижды Героев Советского Союза. Он умел точно и быстро взвесить обстановку, мгновенно найти в сложившейся ситуации единственно верный ход. Иван Кожедуб лично сбил 62 самолета противника.

Трижды удостаивали высшей степени отличия в СССР - Герой Советского Союза - всего лишь троих людей, ими были маршал Советского Союза Семен Буденный, старший лейтенант гвардии, капитан гвардии майор Иван Кожедуб и гвардии капитан гвардии майор гвардии подполковник Александр Покрышкин.