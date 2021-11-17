РИАМО - 17 ноя. В Доме культуры «Содружество» Дмитровского городского округа прошел концерт в честь праздника Кузьминки. Мероприятие вошло в программу «Пушкинская карта», сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники образцового коллектива «Фольклорный ансамбль «Задоринка» и заслуженного коллектива народного творчества «Дмитровские рожечники» погрузили зрителей в историю празднования Дня святых Кузьмы и Демьяна на Руси.

Гости праздника побывали на осенних посиделках у русской хозяйки, насладились традиционными песнями и танцами, а также проводили осень и встретили зиму.

Праздник Кузьминки отмечается в честь святых братьев Кузьмы и Демьяна. К этому дню на Руси заканчивали все полевые работы, в деревнях праздновали свадьбы, парней отправляли в рекруты, а девушки пели, танцевали и занимались рукоделием.

20 декабря – последний день, когда по Пушкинской карте можно купить билеты. Средства, которые остались на балансе с этого года, сгорят. Воспользоваться картой на территории Московской области можно более чем в 50 учреждениях культуры.

«В проекте у нас участвуют Дома культуры «Современник» и «Содружество». В это воскресенье, 21 ноября, в ДК «Современник» пройдет концерт народного коллектива эстрадно-джазового ансамбля «Экспромт», который также могут посетить юные жители округа по Пушкинской карте», – сказала замглавы администрации Дмитровского городского округа Елена Виноградова.