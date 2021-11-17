РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Детский сад на 250 мест планируют построить в жилом комплексе «Большое Путилково» в подмосковном Красногорске в 2023 году, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.

Глава министерства жилищной политики региона Инна Федотова отметила, что соответствующее разрешение выдано ведомством.

Застройщик - группа «Самолет» - возведет объект за счет внебюджетных источников финансирования. Кроме того, в рамках комплексного развития территории в жилом комплексе «Большое Путилково» планируется строительство школы на 1 250 учеников и еще 3 детских садов на 750 мест.

Площадь детского дошкольного учреждения - более 3,7 тыс. кв. м. В здании разместятся игровые и кружковые помещения, медицинский и процедурный кабинеты, спортивный и музыкальный залы. Последний, помимо занятий, предназначается для проведения праздничных мероприятий, показа фильмов и спектаклей.

Чтобы обеспечить полноценным горячим питанием воспитанников и 60 человек персонала, предусмотрен пищеблок с полным набором цехов приготовления пищи. На первом этаже расположится зона для родителей, где они смогут ожидать детей, и удобная просторная колясочная для хранения велосипедов, самокатов и колясок.

Прилегающая территория будет огорожена и благоустроена. Во дворе появятся спортивная площадка для занятий физкультурой на свежем воздухе и большая игровая зона с теневыми навесами. В пределах этой зоны для каждой группы предусмотрена индивидуальная площадка с игровым комплексом и прорезиненным покрытием.

Застройщик планирует завершить строительство в первой половине 2023 года.