РИАМО - 17 ноя. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва не рассматривает приостановку Германией сертификации газопровода «Северный поток – 2» в качестве политической подоплеки, сообщает Газета.ru.

«Существует определенный протокол, нормы европейского законодательства и компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства, чтобы скорее запустить важный для всех проект», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Также представитель Кремля добавил, что между собой не связаны энергетический кризис в Европе и реализация проекта газпровода.

«Северный поток – 2» – новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точкой входа газопровода «Северный поток – 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока». Протяженность маршрута – более 1,2 тыс. км.