РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. В рамках федеральной экологической программы «Школа утилизации: электроника» 1 декабря в Люберцах состоится акция по сбору использованной техники, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Старую электронику будут принимать на входе в Центральный парк с 11:00 до 13:00. Сдать технику могут школы, детские сады, любые бюджетные учреждения и органы власти.

Для правильной утилизации принимают компьютеры и офисную технику, бытовую, научную или медицинскую технику, телефоны и гаджеты, электрические игрушки и инструменты.

Организаторы акции - администрация городского округа Люберцы и Фонд рационального природопользования.