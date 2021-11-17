РИАМО - 17 ноя. В Одинцовском городском округе завершили капитальный ремонт нежилого здания, которое находилось в аварийном состоянии. Объект располагается в центре Звенигорода на улице Советской, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Двухэтажное здание площадью около 600 кв. м было построено в начале 2000-х годов под размещение ресторана и развлекательного центра. В результате пожара объект был заброшен и находился в аварийном состоянии», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что профильными ведомствами, администрацией и собственником здания было решено капитально отремонтировать строение. Все работы уже завершены, в том числе фасады дома были приведены в надлежащий вид.

За последние 4 года на территории Одинцовского округа выявили 568 объектов незавершенного строительства, 221 из них были построены самовольно. Сейчас в муниципалитете ликвидировали и привели в соответствии 444 объекта – 78% от общего числа. Такие работы будут проводиться и дальше.

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