РИАМО - 17 ноя. Столичные организации, на которые с 28 октября до 7 ноября распространялись антиковидные ограничения, показали существенный рост оборота в течение первой недели после перехода в штатный режим работы, сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
Максимальный рост показали предприятия сферы бытовых услуг, 8-14 ноября у них увеличилась среднесуточная выручка в 3,2 раза - до 215,3 млн рублей по сравнению с предшествующей вводу ограничений неделей.
По его словам, также полностью восстановилась непродовольственная розница. За прошлую неделю москвичи потратили на покупку одежды, обуви, косметики и прочих непродовольственных товаров на 37,3% больше, чем 18-24 октября (13,2 млрд рублей).
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