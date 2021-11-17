РИАМО - 17 ноя. Столичные организации, на которые с 28 октября до 7 ноября распространялись антиковидные ограничения, показали существенный рост оборота в течение первой недели после перехода в штатный режим работы, сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Максимальный рост показали предприятия сферы бытовых услуг, 8-14 ноября у них увеличилась среднесуточная выручка в 3,2 раза - до 215,3 млн рублей по сравнению с предшествующей вводу ограничений неделей.

«Сразу после завершения нерабочей недели высокий спрос был зафиксирован в сферах спорта, отдыха и развлечений: среднесуточная выручка работающих в этих отраслях предприятий 8-14 ноября выросла, по сравнению с неделей до введения ограничений, более чем в 2 раза - до 387,6 млн рублей», - отметил Пуртов.

По его словам, также полностью восстановилась непродовольственная розница. За прошлую неделю москвичи потратили на покупку одежды, обуви, косметики и прочих непродовольственных товаров на 37,3% больше, чем 18-24 октября (13,2 млрд рублей).

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