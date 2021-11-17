РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 ноя. В подмосковном Домодедове за сутки выявили еще 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 16 504 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 691 случай заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 565 432 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 688 человек, выздоровели и выписались из лечебных учреждений 495 917 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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