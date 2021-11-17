РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Двое граждан Республики Беларусь отправились в колонию за кражу автомобиля Mitsubishi Outlander у женщины из поселка Быково в Подольске, сообщила помощник прокурора, юрист 2-го класса Маргарита Тарасова.

В конце июня двое мужчин решили украсть иномарку из поселка Быково. Они заранее нашли устройство для хищения автомобиля, а также государственные регистрационные знаки, а затем прибыли в поселок. С помощью устройства отключили сигнализацию, завели автомобиль. Потом поменяли номера и скрылись с места совершения преступления. Тем самым они совершили тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере.

Оперативные сотрудники в кратчайшие сроки обнаружили граждан, автомобиль возвратили потерпевшей. Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали в полном объеме и раскаялись. Утверждали, что на преступление их сподвигло безденежье, а также СМИ и интернет, которые постоянно транслируют криминогенную обстановку.

Исследовав материалы дела, допросив потерпевшую, а также изучив показания самих подсудимых, суд пришел к выводу, что обвиняемые виновны. Обвинительный приговор по уголовному делу вынес председательствующий судья Подольского городского суда по п. «б» ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 326 УК РФ (кража и подделка номеров).

Суд назначил наказание одному мужчине 2 года 4 месяца лишения свободы со штрафом в размере 20 тыс. рублей в исправительной колонии общего режима. Второму – 2 года 8 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 тыс. рублей в исправительной колонии общего режима.