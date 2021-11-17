РИАМО - 17 ноя. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что введение QR-кодов не должно создать неудобства жителям и при этом принести результат в борьбе с Covid-19, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

«Конечно, очень важно предусмотреть все нюансы, чтобы QR-коды не создавали неудобств жителям, были просты и понятны в использовании, и, главное, принесли реальный результат в борьбе с вирусом», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что при принятии решения о введении QR-кодов необходимо будет проработать все детали будущей системы. При этом Московская область легче привыкнет к нововведениям, так как в регионе уже есть опыт использования QR-кодов.

По словам Брынцалова, инициатива правительства по вводу QR-кодов была ожидаемой, а примеры успешной работы подобных систем есть во многих странах мира.

«В Европе с июля 2021 года введены «ковидные» паспорта, с конца 2020 года в Англии, Австралии, Новой Зеландии на постоянной основе работает система «чекинов». Китай, который первый в мире запустил систему паспортов вакцинации, благодаря этому уже полностью справился с коронавирусом», - объяснил Брынцалов.

Ранее совет Госдумы принял решение направить законопроекты по QR-кодам в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации. Обсуждение законопроектов пройдет до 14 декабря включительно.

Систему QR-кодов планируется ввести для посещения непродовольственных торговых точек, заведений общественного питания, самолетов, поездов, организаций культуры и прочего в рамках борьбы с Covid-19. Предполагается, что мера начнет действовать с 1 февраля.

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