РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 ноя. В Королеве с 17 по 21 ноября инспекторы ГИБДД проведут встречи с таксистами, водителями общественного транспорта и учениками автошкол, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире отмечают День памяти жертв ДТП, статус которого закреплен резолюцией Генассамблеи ООН. В этот день принято чтить память людей, погибших в ДТП, соболезновать членам их семей и проводить тематические информационно-пропагандистские мероприятия.

Учитывая дорожную аварийность, с 17 по 21 ноября будут организованы мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции посетят слушателей автошкол, водителей такси и водительский состав организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров общественным автотранспортом. Кроме того, автоинспекторы проведут встречи с юными участниками дорожного движения, которые пострадали в результате ДТП.

Благодаря принимаемым мерам и комплексному подходу к повышению уровня безопасности дорожного движения, в Подмосковье наблюдается устойчивая тенденция сокращения всех основных показателей дорожной аварийности.