РИАМО - 17 ноя. В Подмосковье и Москве из-за гололедицы продлили «желтый» уровень опасности погоды, он будет действовать до 23:00 18 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности был объявлен во Владимирской, Ивановской, Рязанской и Ярославской областях ЦФО.

В среду в Московском регионе будет 0 – плюс 2 градуса. Прогнозируется облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/c.

В ночь на 18 ноября температура опустится до минус 4 – минус 2 градусов, ветер немного усилится, сохранится гололедица. Днем температура немного повысится – до минус 1 - плюс 1 градуса, местами пройдут небольшие осадки, также местами прогнозируется гололедица.

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