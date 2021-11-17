РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Подольский ХК «Витязь» примет уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду 18 ноября, матч пройдет в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Бабенко впервые в нынешнем чемпионате выведет подольскую дружину на лед подольского дворца «Витязь» против уфимцев и их нынешнего главного тренера Томми Лямся.

«Витязи» – за скорейшее возвращение в восьмерку Западной конференции. Задача неимоверно сложная, но ведь впереди – еще ровно половина чемпионата. Уфимцы бьются за третью позицию на Востоке, и тоже не готовы мириться с поражением. Тем более, они приехали с высоко поднятой головой после победы в Нижнем Новгороде (2:0)», - сообщается в материале.

Хоккейный матч пройдет 18 ноября в 19:30.