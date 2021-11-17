РИАМО - 17 ноя. Водитель маршрутного автобуса «Газель» при съезде с Северо-Восточной хорды на МКАД не справился с управлением и въехал в ограждение. Пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

От столкновения маршрутка опрокинулась. Одну пострадавшую женщину госпитализировали, двух других осматривают медики.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, точное количество пострадавших уточняется.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что по данному факту назначена проверка.