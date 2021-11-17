РИАМО - 17 ноя. Правление дачно-коттеджного поселка «Мещерское полесье» в селе Томарово городского округа Чехов оштрафовали за незаконное пользование ливневой канализацией, сбрасывающей излишки поверхностных вод в реку Рожайку, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Ранее инспекторы эконадзора провели административное расследование на основании обращения общественной организации, поступившего в Минэкологии из Межрайонной природоохранной прокуратуры.

Авторы обращения, жители дачно-коттеджного поселка «Мещерское Полесье», пожаловались на плохую систему водоотведения. По их мнению, в результате этого могла загрязниться река Рожайка.

«Фактов сброса загрязненных стоков не выявлено, однако выяснилось, что правление некоммерческого партнерства, управляющее поселком, не оформило разрешение на пользование водным объектом, за что и было оштрафовано», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что оформление разрешения на пользование канализацией находится на контроле министерства.

Ранее за загрязнение реки Рожайки неочищенными сточными водами были оштрафованы ООО «Проект-Девелопмент» в Подольске и компания «С 7 Инвест», которая эксплуатирует очистные сооружения в районе села Битягово городского округа Домодедово.