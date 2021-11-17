РИАМО - 17 ноя. С начала текущего года в столице зафиксировали 345 дорожных аварий с участием велосипедистов, 37% ДТП произошли с участием работников курьерской службы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Для того, чтобы предотвратить подобные аварии, для курьеров вновь начнут проводить профилактические встречи.

В нескольких округах города они уже прошли. На мероприятиях детально разобрали правила передвижения пешеходов и велосипедистов, приводя примеры дорожно-транспортных происшествий и последствий таких аварий.

Также на занятиях обращают внимание курьеров на важность применения средств пассивной защиты и световозвращателей во время рабочих поездок.