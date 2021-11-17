РИАМО - 17 ноя. Школьный портал Московской области помогает родителям следить за успеваемостью своих детей. Теперь доступ к нему родители первоклассников будут получать автоматически, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Ранее требовалось подавать заявление на подключение к сервису после того, как ребенок поступал в первый класс. Сейчас на электронную почту родителя ссылка для входа в электронный дневник будет приходить, когда учетную запись подтвердят в школе.

«Для получения информации о текущей успеваемости ребенка необходимо авторизоваться на школьном портале через портал государственных и муниципальных услуг Московской области с помощью подтвержденной учетной записи. Сейчас в регионе многие процессы уже автоматизированы, и мы продолжаем эту работу, чтобы как можно больше жителей Подмосковья получали актуальные услуги автоматически, не заполняя лишних форм», – отметила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Школьный портал помогает мамам и папам первоклассников отслеживать изменения в расписании, быть в курсе текущей успеваемости и посещаемости детей, а также следить за их питанием в школе.