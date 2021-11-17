РИАМО - 17 ноя. На 97-м году жизни умер советский и российский баскетбольный тренер, основатель подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак», почетный гражданин Московской области Давид Берлин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Он руководил «Спартаком» свыше 70 лет, что является рекордом в мировой истории спорта. Под руководством Берлина в 1978 году областной клуб стал чемпионом СССР и трижды обладателем Кубка Ронкетти. Воспитанницы команды стали обладателями 7 золотых медалей Олимпиады.

Выдающиеся достижения в развитии физической культуры и спорта Берлина отмечены орденами «Знак Почета» и Дружбы народов.

«Это был великий человек, и для меня большая честь знакомство и возможность работать с ним. «Патриарх баскетбола», как его называли в нашей стране, всю свою жизнь посвятил развитию любимого вида спорта», - подчеркнул министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

По его словам, Берлин воспитал в Подмосковье олимпийских чемпионок, а еще заложил важнейшие спортивные традиции, в том числе и в Московской области. Он по праву считается основоположником развития женского баскетбола в России.

«Его уход - огромная утрата для каждого, кто имеет отношение к спорту. Выражаю соболезнования родным и близким Давида Яковлевича. Вечная память», - заключил министр.