РИАМО - 17 ноя. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города в отношении территории в поселке Марьино (входит в состав поселения Филимонковское – ред.) в новой Москве, там одобрено строительство многофункционального центра, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«В здании могут разместиться магазины, кафе, объекты бытового обслуживания, банки, поликлиника и т.д.», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Сейчас отведенный земельный участок площадью 0,56 гектара свободен от застройки.

По результатам внесения изменений в правила землепользования и застройки города инвестору одобрено строительство многофункционального центра суммарной поэтажной площадью более 4 тыс. кв. м на указанной территории.