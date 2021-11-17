РИАМО - 17 ноя. По результатам опроса рейтинг доверия к органам власти столицы в сфере строительства составил 6,7 балла из 10, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Впервые мы задали такой вопрос: «Насколько вы доверяете органам власти в сфере строительства?» Речь идет о Москве. Предложили оценить по 10-балльной шкале, где 1 - совсем не доверяю, 10 - полностью доверяю», — сказал Федоров.

Он добавил, что был получен результат в 6,7 балла.

Федоров подчеркнул, что такой уровень доверия относится к положительной зоне. Помимо этого, около 30% опрошенных из строительной отрасли считают, что в ней происходят позитивные изменения. Считающих, что обстановка ухудшается, насчитывается около 20%.

ВЦИОМ провел опрос столичных строителей. В частности, у специалистов спрашивали, какие факторы мешают строительству. Чаще всего опрошенные называли таким фактором подорожание стройматериалов.