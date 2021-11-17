РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. В городском округе Люберцы провели награждение победителей муниципального этапа областного конкурса «Кибервызов», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках конкурса участники создавали социальную рекламу, направленную на повышение информационной безопасности и правовой грамотности среди несовершеннолетних.

В номинации «Рисунок» в возрастной категории 10-14 лет победила ученица гимназии №43 София Иванова, 2 место у ученицы школы №52 Арины Кузьминой. Анастасия Платонова из Инженерной школы №6 получила 3 место. Также в возрастной категории 14-18 лет 1 место заняла Алевтина Постольник, 2-е – ученик школы №19 Никита Андреев. Ученица Инженерно-технологического лицея Софья Бахарева оказалась на 3 месте.

«В номинации «Проект наглядных раздаточных материалов» в возрастной категории 10-14 лет победителем стал ученик школы №53 Павел Гесть. В номинации «Макет наружной социальной рекламы» в возрастной категории 10-14 лет победила воспитанница детской художественной школы Полина Тептяева», – сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

Муниципальный этап проходил с 11 января до 5 марта текущего года. Итоги подвели 24 марта. От Люберец поступило 54 работы.