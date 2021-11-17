РИАМО - 17 ноя. В «Почте России» предупредили, что из-за аварии, произошедшей в сортировочном центре во Внукове, не исключены задержки посылок из Москвы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщили в компании, авария произошла из-за кабеля электрического питания. При этом задержка не превысит более суток.

Электропитание восстанавливают. Работу завершат 18 ноября.

К настоящему времени в столице функционируют порядка 1,5 тыс. отделений «Почты России».