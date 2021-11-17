РИАМО - 17 ноя. С начала текущего года в Москве не снижается объем и темпы строительства дорог и транспортных сооружений, всего в 2021 году уже построено около 73 км дорог, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Развитие транспортной инфраструктуры остается важнейшим направлением нашей работы. Так, с начала года в Москве построено 72,9 км дорог. Также мы возвели 31 дорожное сооружение и 17 пешеходных переходов», - сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что до конца текущего года в Москве планируется завершить возведение нескольких крупных дорожных объектов, среди которых мост через реку Сходня на Волоколамском шоссе, участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе и Юго-Восточная хорда от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК).

«Среди основных введенных объектов этого года – участок Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе и транспортная развязка на пересечении с проспектом Мира. В октябре мы завершили строительство развязки между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами. Кроме того, была построена улично-дорожная сеть на территории АДЦ (административно-делового центра – ред.) в поселке Коммунарка и в Мневниковской пойме и путепровод вблизи платформы «Жаворонки», - отметил заммэра.

Ранее Бочкарев заявлял, что в 2022-2024 годах за счет столичного бюджета в мегаполисе запланировано построить более 285 км дорог.

«Большим блоком работ, которые мы традиционно ведем и продолжим в ближайшие 3 года, остается развитие улично-дорожной сети Москвы. За предыдущие 11 лет в городе построено и реконструировано более тысячи километров дорог, что фактически составило порядка 16-18% от всей сети, существовавшей в столице к 2010 году», – уточнил вице-мэр.