РИАМО - 17 ноя. Правительство Москвы объявило конкурс на определение подрядчика, который организует работу регулярных речных перевозок в столице в течение 15 лет, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

К числу требований к подрядной организации также относятся постоянное круглосуточное обслуживание судов, высокая техническая обеспеченность, а также создание комфортной и современной причальной инфраструктуры с электрозарядками.

Требования к судам, используемым в перевозках, следующие: они должны быть произведены в России и работать на электричестве. Оплата проезда в новом виде городского транспорта также будет осуществляться с помощью банковских карт, карт «Тройка» или биометрии.

В 2022 году в Москве запустят два регулярных маршрута водного транспорта: Фили - Киевский вокзал и Печатники - Автозаводский мост.

«Летом 2022 года на реку выйдут первые 9 судов, а к 2024 году пассажирский флот Москвы будет полностью укомплектован — он будет состоять из 21 судна. Также будут построены 23 причала нового типа, 6 зарядок и два пункта базирования флота», - сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что в Москве появится первый в мире электрический водный транспорт, работающий круглый год.

Новый вид перевозок позволит многим пассажирам существенно экономить время на дорогу.