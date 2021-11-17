РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 ноя. В подмосковном Домодедове следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и госпитализации его супруги и двоих детей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

16 ноября в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме, расположенном в одном из коттеджных поселков Домодедова, обнаружено тело мужчины без признаков жизни, а также в бессознательном состоянии его супруга и двое детей 5 лет. На место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа.

Один из детей, придя в себя, смог пояснить врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где проявились первые признаки недомогания у ребенка в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, производится осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются продукты питания и напитки, планируется назначение ряда экспертиз.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.