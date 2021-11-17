РИАМО - 17 ноя. Чистая прибыль Банка ЗЕНИТ за 9 месяцев 2021 года составила 355 млн рублей против убытка 1,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Финансовый результат до создания резервов и налога на прибыль — 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

«Ключевые финансовые показатели Банка ЗЕНИТ продолжают расти. Положительный результат был достигнут в том числе за счет наращивания объемов кредитования во всех сегментах бизнеса. Устойчивые темпы роста демонстрируют и чистые комиссионные доходы. В рамках стратегии развития мы последовательно расширяем цифровые каналы обслуживания для розничных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Чистая маржа за 9 месяцев 2021 года составила 4,6 млрд рублей, что на 245 млн рублей больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2021 года составил 1,7 млрд рублей, что на 167 млн больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Активы банка составили 230 млрд рублей. С января по сентябрь 2021 года банк нарастил кредитный портфель (до вычета резервов) на 10,1% до 136,2 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 9,5% до 81,8 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц вырос на 11,1% до 54,3 млрд рублей.​