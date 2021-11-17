РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Подрядчик устранит нарушения в установке окна на Подольской подстанции скорой медицинской помощи, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимовичу поступил тревожный сигнал от сотрудников Подольской подстанции скорой медицинской помощи, где с 19 октября полным ходом идет капитальный ремонт здания. По мнению сотрудников, установка окон в здании идет с нарушением существующих строительных стандартов.

«В экстренном порядке отреагировал на обращение и совместно с депутатом округа Максимом Кругловым выехали на место. В процессе осмотра критических нарушений выявлено не было. Работы идут в штатном режиме. Замечания возникли по установке одного из окон. На это было указано представителю заказчика, который присутствовал на объекте. В известность о недочетах был поставлен и представитель подрядной организации, который обещал устранить допущенные нарушения», - написал Максимович.

Работы по капитальному ремонту Подольской подстанции скорой медицинский помощи планируются завершить до конца текущего года. За ходом производства работ следят депутаты и держут их на контроле.